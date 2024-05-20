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Экс-мера Купянска, который сдал город оккупантам, будут судить заочно

Общество 16:00   20.05.2024
Виктория Яковенко
Экс-мера Купянска, который сдал город оккупантам, будут судить заочно Фото: Харьковская областная прокуратура

Дело уже бывшего мэра Купянска, добровольно перешедшего на сторону оккупантов, передали в суд.

«27 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в Купянске, записал видеообращение с целью создания ошибочного впечатления у местного населения о заботе оккупационных властей, предотвращении массовых протестов, что может повлечь за собой препятствия действиям вооруженных формирований РФ», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Чиновник всячески способствовал россиянам в Купянске: обеспечивал их транспортом, жильем, горючим и едой, добавили в прокуратуре.

«Из-за его действия территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины», — отметили правоохранители.

В июне 2022 года фигурант подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации под названием «временная гражданская администрация Харьковской области».

Сейчас мужчина находится в розыске. Установлено, что он перебывает на территории Белгородской области.

Ему инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Дело мужчины будет рассматриваться в Харькове заочно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело уже бывшего мэра Купянска, добровольно перешедшего на сторону оккупантов, передали в суд.".