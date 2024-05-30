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В Харькове прогремел взрыв: Терехов призвал горожан быть осторожными

Происшествия 19:37   30.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове прогремел взрыв: Терехов призвал горожан быть осторожными

В 19:29 в Харькове был слышен взрыв.

Горожан призвал быть осторожными мэр Игорь Терехов.

О пусках врагом ракет написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 19:37;

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