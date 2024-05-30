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У Харкові прогримів вибух: Терехов закликав містян бути обережними

Події 19:37   30.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові прогримів вибух: Терехов закликав містян бути обережними

О 19:29 у Харкові було чутно вибух.

Містян закликав бути обережними мер Ігор Терехов.

Про пуски ворогом ракет написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 19:29 у Харкові було чутно вибух".