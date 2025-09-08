Сьогодні 8 вересня: яке свято та день в історії

8 вересня 2022 року ЗСУ звільнили Балаклію – над містом підняли прапор України. У 1989-му відкрився Установчий з’їзд Народного руху України. У 1943 році король Італії Віктор Еммануїл III офіційно оголосив капітуляцію перед військами союзників. У 1522-му завершилася перша навколосвітня подорож, яку розпочав Фернан Магеллан. У 1296 році у Флоренції заклали перший камінь собору Санта-Марія-дель-Фйоре. У 70-му році римляни захопили, а потім розорили Єрусалим.

Свята та пам’ятні дати 8 вересня

8 вересня в Україні відзначають народне свято – Рожаниці. Докладніше.

У світі – Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів.

Також сьогодні: День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, Всесвітній день фізичної терапії, Всесвітній день боротьби з муковісцидозом, День вибачень.

8 вересня в історії

8 вересня 70 року римляни захопили та розорили Єрусалим. Докладніше.

8 вересня 1296 у Флоренції заклали перший камінь собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою). Кардинал П’єтро Валеріано Дурагерра, легат Папи Римського Боніфація VIII, взяв участь в урочистостях, які відбулися у свято Різдва Діви Марії, що дозволяє точно визначити дату події.

“Собор Санта-Марія-дель-Фьоре є головною церквою Флоренції, символом міста та однією з найвідоміших в Італії. Коли його було завершено у XV столітті, це була найбільша церква у світі, та досі може похвалитися абсолютним рекордом за найбільший мурований купол. Він стоїть на фундаменті стародавнього собору Флоренції, церкви Санта-Репарата, в частині міста, де з римських часів розташовувалися місця богослужіння”, – пише про собор італійська Вікіпедія.

Оскільки собор будували протягом 140 років, зрозуміло, що цей час змінилося кілька архітекторів. Першим, котрий розробив проєкт собору, став Арнольфо ді Камбіо. Він навіть побудував модель майбутньої споруди з цегли заввишки 4,6 м та завдовжки 9,2 м. Однак у “повномірному” соборі встиг звести лише частину стін. Після смерті Камбіо у 1302 році роботи зупинилися на три десятиліття. Їх відновили, коли на місці будівництва, у крипті попередньої церкви Санта-Репарата, виявили мощі святого – єпископа Зіновія Флорентійського. Це визнали знаком, який свідчить про необхідність будувати собор. Роботи очолив новий архітектор – Джотто ді Бондоне. Він працював із помічником Андреа Пізано – після смерті Бондоне той продовжив його роботу. Але в 1348-му й сам помер під час епідемії чуми.

Надалі архітектори змінювалися майже кожні десять років. У 1370-х розібрали рештки церкви Санта-Репарата. У 1418-му залишалося побудувати лише купол нового собору. Усі роботи завершили у 1436 році, після чого собор освятив Папа Римський Євгеній IV. Це сталося 25 березня – на Благовіщення.

Собор може вмістити 30 тисяч людей. Згодом він став місцем, де відбувалися не лише богослужіння, а й визначні історичні події. Наприклад, у ньому проходили публічні читання “Божественної комедії” Данте Аліг’єрі, а також відбувся замах на Лоренцо та Джуліано Медічі. У будівлі проходив Флорентійський церковний собор 1439-1442 років тощо.

8 вересня 1522 року завершилася перша навколосвітня подорож, яку розпочав Фернан Магеллан. Він сам із подорожі не повернувся, загинув у дорозі. З п’яти кораблів, що вирушали, повернувся один.

8 вересня 1943 року король Італії Віктор Еммануїл III офіційно оголосив капітуляцію перед військами союзників. Докладніше.

8 вересня 1989 року відкрився Установчий з’їзд “Народного руху України за перебудову”. Докладніше.

8 вересня 2022 року над Балаклією підняли Державний Прапор України. Докладніше.

Церковне свято 8 вересня

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 8 вересня пішов дощ, то весь вересень буде дощовим.

Якщо в лісі багато опеньків, то бабине літо буде коротким.

Якщо ранок холодний, то зима буде холодною

Що не можна робити 8 вересня

Не можна сваритися та лаятися з рідними.

Не можна фізично працювати: прибирати, працювати на городі та подвір’ї тощо.

Жінкам не можна шити й вишивати та в принципі брати голку чи ножиці в руки.