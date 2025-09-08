Сегодня 8 сентября: какой праздник и день в истории

8 сентября 2022 года ВСУ освободили Балаклею – над городом подняли флаг Украины. В 1989-м открылся Учредительный съезд Народного Руха Украины. В 1943-м король Италии Виктор Эммануил III официально объявил о капитуляции перед войсками союзников. В 1522-м завершилось первое кругосветное путешествие, которое начал Фернан Магеллан. В 1296-м во Флоренции заложили первый камень собора Санта-Мария-дель-Фьоре. В 70-м римляне захватили, а затем разорили Иерусалим.

Праздники и памятные даты 8 сентября

8 сентября в Украине отмечают народный праздник – Рожаницы. Подробнее.

В мире – Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов.

Также сегодня: День медсестры отделений детской гематологии и онкологии, Всемирный день физической терапии, Всемирный день борьбы с муковисцидозом, День извинений.

8 сентября в истории

8 сентября 70 года римляне захватили и разорили Иерусалим. Подробнее.

8 сентября 1296 года во Флоренции заложили первый камень собора Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Девы Марии с цветком). Кардинал Пьетро Валериано Дурагерра, легат Папы Римского Бонифация VIII, принял участие в торжестве, которое состоялось в праздник Рождества Девы Марии, что позволяет так точно определить дату события.

«Собор Санта-Мария-дель-Фьоре является главной церковью Флоренции, символом города и одной из самых известных в Италии. Когда он был завершен в XV веке, это была самая большая церковь в мире, и до сих пор может похвастаться абсолютным рекордом за самый большой каменный купол. Он стоит на фундаменте древнего собора Флоренции, церкви Санта-Репарата, в части города, где с римских времен располагались места богослужения», – пишет о соборе итальянская Википедия.

<br />

Поскольку собор строили в течение 140 лет, естественно, за это время сменилось несколько архитекторов. Первым, разработавшим проект собора, стал Арнольфо ди Камбио. Он даже построил модель будущего сооружения из кирпича высотой 4,6 м и длиной 9,2 м. Однако в «полномерном» соборе успел возвести только часть стен. После смерти Камбио в 1302 году работы остановились на три десятилетия. Их возобновили, когда на месте строительства, в крипте предыдущей церкви Санта-Репарата, обнаружили мощи почитаемого святого – епископа Зиновия Флорентийского. Это признали знаком, свидетельствующим о необходимости строить собор. Работы возглавил новый архитектор — Джотто ди Бондоне. Он работал с помощником Андреа Пизано – после смерти Бондоне тот продолжил его работу. Но в 1348-м и сам умер во время эпидемии чумы.

В дальнейшем архитекторы сменялись чуть ли не каждые десять лет. В 1370-х разобрали остатки церкви Санта-Репарата. В 1418-м оставалось построить только купол нового собора. Все работы завершили в 1436 году, после чего собор освятил Папа Римский Евгений IV. Это произошло 25 марта – на Благовещение.

Собор может вместить 30 тысяч человек. Впоследствии он стал местом, где происходили не только богослужения, но и выдающиеся исторические события. Например, в нем проходили публичные чтения «Божественной комедии» Данте Алигьери, а также произошло покушение на Лоренцо и Джулиано Медичи. В здании проходил Флорентийский церковный собор 1439-1442 годов и так далее.

8 сентября 1522 года завершилось первое кругосветное путешествие, которое начал Фернан Магеллан. Он сам из путешествия не вернулся, погиб в дороге. Из пяти отправлявшихся кораблей вернулся один.

8 сентября 1943 года король Италии Виктор Эммануил III официально объявил о капитуляции перед войсками союзников. Подробнее.

8 сентября 1989 года открылся Учредительный съезд «Народного руха Украины за перестройку». Подробнее.

8 сентября 2022 года над Балаклеей подняли Государственный Флаг Украины. Подробнее.

Церковный праздник 8 сентября

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Если 8 сентября пошел дождь, то весь сентябрь будет дождливым.

Если в лесу много опят, то бабье лето будет коротким.

Если утро холодное, то зима будет холодной.

Что нельзя делать 8 сентября

Нельзя ссориться и ругаться с родными.

Нельзя физически работать: убирать, работать на огороде и во дворе.

Женщинам нельзя шить и вышивать и в принципе брать иглу или ножницы в руки.