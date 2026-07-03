Черговий наступ на Харків? Коваленко про Козачу Лопань та панікерів

Ситуацію в районі Козачої Лопані та вздовж держкордону України та РФ проаналізував воєнно-політичний оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко.

Коваленко пояснив, чим відрізняються прикордонні диверсійні рейди від повноцінного нового вторгнення, а також оцінив, чи є у ворога сили для “наступу на Харків”.

“Російські окупанти напередодні провели атакувальні дії, я сказав би так, рейдового характеру в районі Козачої Лопані, тобто в напрямку на Козачу Лопань. У результаті цих дій росіяни мали можливість закріпитися на кордоні в районі с. Гранів. Цей населений пункт відноситься до тих, які знаходяться майже на кордоні з Російською Федерацією в так званій “сірій” зоні. Я говорю про “сіру” зону, маючи на увазі, що на кордоні глибиною десь до кілометра вглиб території України є велика кількість сіл, які просто знаходяться або на кордоні з Російською Федерацією, й вони утворюють навіть агломерації з російськими “дєрєвнямі”, або в безпосередній близькості, на відстані десь 100, 200, 300 метрів, або також кілометр. Росіяни використовують уже давно саме тактику захоплення таких сіл. У кожному такому селі тримати гарнізон неможливо… Але Козача Лопань сама по собі, по-перше, це село, яке знаходиться від кордону з Російською Федерацією, все ж таки, майже в 5 кілометрах. Це по-перше, а по-друге, вона являє собою відповідне значення для блокування просування російських окупантів вглиб Харківщини у напрямку до Харкова. Отже, росіяни поки що мали можливість закріпитися в районі Шевченко. Там вони були Силами оборони України заблоковані, і зараз відбувається дистанційне їх знищення. Нагадаю, що вздовж кордону такі випадки, як Харківщині, так і Сумщині, відбувалися постійно”, – описав ситуацію Коваленко в огляді на Oboz.ua .

Відео: Oboz.ua

У цій тактиці ворога, за словами Коваленка, немає нічого нового. І вона не свідчить про підготовку будь-яких масштабних дій. При цьому оглядач зазначив, що загроза вторгнення на будь-яку територію України через кордон із РФ існуватиме доти, доки не закінчиться війна. Він також нагадав, що в Харківській області наступ веде не лише російська група військ “Бєлгород”, що діє через кордон, а й інші військові з’єднання, у тому числі 6-та загальновійськова та 1-ша танкова.

“Цієї кількості їм не вистачило, щоб значно якось розширити свої зони контролю. Отже, для того, щоб провести велику загальновійськову наступальну операцію з такими результатами, про які говорять деякі панікери, росіянам потрібно буде сконцентрувати десь приблизно 70-80, мабуть, навіть 100 тисяч угруповання. А щоб це зробити, потрібен відповідний ресурс, сили та засоби, резерви, які взяти просто нема звідки. Ну, допоки Путін не розпочав загальну мобілізацію. Але станом на зараз – ні”, – підкреслив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Він зазначив, що подібні прикордонні наступи потрібні ворогові, щоб відвертати увагу Сил оборони України, сковувати сили та засоби України в цій зоні. А також – аби імітувати військові успіхи для російських споживачів пропаганди.

“Це необхідно не тільки для того, щоб нівелювати провали в зоні бойових дій, провальну весняну наступальну кампанію, провальну фактично літню наступальну кампанію, а також, щоб відвертати увагу від проблем в самій Російській Федерації, бо паливна криза перетворюється потроху в такий собі паливний стрітфайт, такий собі АЗСний “Мортал Комбат”, – відзначив оглядач.

Він закликав громадян України до критичного мислення.