Будет парилка: прогноз погоды в Харькове и области на 3 июля

Небольшой дождь и большая жара — на Харьковщине 3 июля ожидается «банный день».

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на 3 июля. В Харьковской области ожидают днем небольшой дождь, в Харькове существенных осадков не будет. При этом температура воздуха продолжит подниматься. По прогнозу, в городе будет: ночью +19 – 21°, днем ​​+32 – 34°. В области: ночью +17 – 22°, днем +​​30 – 35°.

На выходных, по прогнозам, жара немного отступит. Возможны дожди и грозы, а дневная температура начнет опускаться ниже отметки в +30 градусов.

Несмотря на ощутимую жару, в первые дни июля на Харьковщине не фиксировали температурных рекордов. В предыдущие годы в это время лето бывало еще более горячим.