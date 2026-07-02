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Будет парилка: прогноз погоды в Харькове и области на 3 июля

Погода 20:20   02.07.2026
Оксана Горун
Будет парилка: прогноз погоды в Харькове и области на 3 июля

Небольшой дождь и большая жара — на Харьковщине 3 июля ожидается «банный день».

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на 3 июля. В Харьковской области ожидают днем небольшой дождь, в Харькове существенных осадков не будет. При этом температура воздуха продолжит подниматься. По прогнозу, в городе будет: ночью +19 – 21°, днем ​​+32 – 34°. В области: ночью +17 – 22°, днем +​​30 – 35°.

На выходных, по прогнозам, жара немного отступит. Возможны дожди и грозы, а дневная температура начнет опускаться ниже отметки в +30 градусов.

Несмотря на ощутимую жару, в первые дни июля на Харьковщине не фиксировали температурных рекордов. В предыдущие годы в это время лето бывало еще более горячим.

Читайте также: Харьковщину ожидает жаркий июль? Прогноз синоптиков, облэнерго о графиках

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Небольшой дождь и большая жара — на Харьковщине 3 июля ожидается «банный день»".