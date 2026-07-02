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Буде парилка: прогноз погоди в Харкові та області на 3 липня

Погода 20:20   02.07.2026
Оксана Горун
Буде парилка: прогноз погоди в Харкові та області на 3 липня

Невеликий дощ та велика спека – на Харківщині 3 липня очікується “лазневий день”.

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на 3 липня. На Харківщині вдень очікується невеликий дощ, у Харкові істотних опадів не буде. При цьому температура повітря продовжуватиме підійматися. За прогнозом, у місті буде: вночі +19 – 21°, вдень +32 – 34°. В області: вночі +17 – 22°, вдень +30 – 35°.

У вихідні, за прогнозами, спека трохи відступить. Можливі дощі та грози, а денна температура почне опускатися нижче за відмітку +30 градусів.

Попри суттєву спеку, в перші дні липня на Харківщині не фіксували температурних рекордів. У попередні роки в цей час літо бувало ще гарячішим.

Читайте також: Харківщину чекає спекотний липень? Прогноз синоптиків, обленерго про графіки

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невеликий дощ та велика спека – на Харківщині 3 липня очікується “лазневий день”".