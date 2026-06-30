Спека наростає: прогноз погоди в Харкові та області на 1 липня

Перший день пікового місяця літа, 1 липня, на Харківщині буде ясним та спекотним, прогнозує Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Суттєвих опадів 1 липня не передбачається ні в Харкові, ні в області. У місті очікують наступну температуру повітря: вночі 16 – 18° тепла, вдень + 29 – 31°. В області буде: вночі + 13 – 18°, вдень + 26 – 31°.

У більш довгостроковому метеопрогнозі – посилення спеки: 2 та 3 липня буде до +34°. Після має стати трохи легше.

Зазначимо, підвищення температури повітря вже позначилося на пошкодженій російськими обстрілами енергосистемі України. 30 червня в Харківській області вперше за довгий час застосували графіки відключення електроенергії. Жителів просять економніше використовувати електрику ввечері, коли вже не настільки ефективна робота сонячних електростанцій.