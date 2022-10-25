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Синєгубов анонсував віялові відключення світла в Харкові. Подробиці

Події 17:30   25.10.2022
Олена Нагорна
Синєгубов анонсував віялові відключення світла в Харкові. Подробиці

Із наступного тижня у Харкові розпочнуться віялові відключення електроенергії.

Про це повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що сьогодні на кілька годин тимчасово вимикали електропостачання у 10 громадах області.

“По місту Харків поки що таких відключень немає, але ми все одно, аналізуючи той стан електромереж, який наразі є, ми до цього прийдемо напевно і з наступного тижня будемо застосовувати планові відключення по Харкову. Будуть відключатися окремі райони, окремі житлові будинки. Умовно кажучи, на декілька годин”, – зазначив Синегубов.

24 жовтня міський голова Ігор Терехов повідомив, що після закликів економити електроенергію споживання її у житловому фонді Харкова знизилося приблизно на 20% . За словами мера, завдяки жорстокій економії в місті досі не застосовувалися віялові відключення.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 17:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із наступного тижня у Харкові розпочнуться віялові відключення електроенергії.".