Харків’яни знизили споживання електроенергії на 20% – Терехов
Після закликів економити електроенергію споживання її в житловому фонді Харкова знизилося приблизно на 20%.
Про це мер Ігор Терехов повідомив у етері національного марафону.
“Десь на 20% урізалося споживання житловиками і харків’янами відповідно, але ми дуже багато сьогодні економимо на міській інфраструктурі”, – сказав мер.
Він підкреслив, що завдяки жорстокій економії у місті не застосовуються віялові відключення.
“Сьогодні ми так стиснулися у своєму енергетичному балансі, щоб стабілізувати ситуацію і практично не відключати житловий фонд, житло харків’ян… Дуже багато харків’ян економлять ресурси, що дозволяє нам без віялових відключень проходити цей шлях”, – сказав міський голова.
Також він наголосив, що ситуація в місті стабільна.
“Сьогодні ми економимо електроенергію буквально всюди, але критична інфраструктура міста працює стабільно – міський електротранспорт, усі гілки метрополітену. Хоч і в усіченому режимі, але сьогодні весь електротранспорт ходить за розкладом”, – додав Терехов.
Нагадаємо, що сьогодні «Укренерго» тимчасово обмежувало споживання електроенергії у Лозівській, Золочівській, Краснокутській та Чугуївській громадах регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 19:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни знизили споживання електроенергії на 20% – Терехов".