Харків’яни знизили споживання електроенергії на 20% – Терехов

Після закликів економити електроенергію споживання її в житловому фонді Харкова знизилося приблизно на 20%.

Про це мер Ігор Терехов повідомив у етері національного марафону.

“Десь на 20% урізалося споживання житловиками і харків’янами відповідно, але ми дуже багато сьогодні економимо на міській інфраструктурі”, – сказав мер.

Він підкреслив, що завдяки жорстокій економії у місті не застосовуються віялові відключення.

“Сьогодні ми так стиснулися у своєму енергетичному балансі, щоб стабілізувати ситуацію і практично не відключати житловий фонд, житло харків’ян… Дуже багато харків’ян економлять ресурси, що дозволяє нам без віялових відключень проходити цей шлях”, – сказав міський голова.

Також він наголосив, що ситуація в місті стабільна.

“Сьогодні ми економимо електроенергію буквально всюди, але критична інфраструктура міста працює стабільно – міський електротранспорт, усі гілки метрополітену. Хоч і в усіченому режимі, але сьогодні весь електротранспорт ходить за розкладом”, – додав Терехов.

Нагадаємо, що сьогодні «Укренерго» тимчасово обмежувало споживання електроенергії у Лозівській, Золочівській, Краснокутській та Чугуївській громадах регіону.