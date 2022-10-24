Харьковчане снизили потребление электроэнергии на 20% — Терехов
После призывов экономить электроэнергию потребление ее в жилом фонде Харькова снизилось приблизительно на 20%.
Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире национального марафона.
«Где-то на 20% урезалось потребление жилищниками и харьковчанами соответственно, но мы очень много сегодня экономим на городской инфраструктуре», — сказал мэр.
Он подчеркнул, что благодаря жесточайшей экономии в городе не применяются веерные отключения.
«Сегодня мы так урезались в своем энергетическом балансе, чтобы стабилизировать ситуацию и практически не отключать жилой фонд, жилье харьковчан… Очень многие харьковчане экономят ресурсы, что позволяет нам без веерных отключений проходить этот путь», — сказал городской голова.
Также он отметил, что ситуация в городе стабильная.
«Сегодня мы экономим электроэнергию буквально везде, но критическая инфраструктура города работает стабильно — городской электротранспорт, все ветки метрополитена. Хотя и в усеченном режиме, но сегодня весь электротранспорт ходит по расписанию», — добавил Терехов.
Напомним, что сегодня «Укрэнерго» временно ограничивало потребление электроэнергии в Лозовской, Золочевской, Краснокутской и Чугуевской громадах региона.
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 19:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане снизили потребление электроэнергии на 20% — Терехов".