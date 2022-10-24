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Харьковчане снизили потребление электроэнергии на 20% — Терехов

Общество 19:48   24.10.2022
Елена Нагорная
Харьковчане снизили потребление электроэнергии на 20% — Терехов

После призывов экономить электроэнергию потребление ее в жилом фонде Харькова снизилось приблизительно на 20%.

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире национального марафона.

«Где-то на 20% урезалось потребление жилищниками и харьковчанами соответственно, но мы очень много сегодня экономим на городской инфраструктуре», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что благодаря жесточайшей экономии в городе не применяются веерные отключения.

«Сегодня мы так урезались в своем энергетическом балансе, чтобы стабилизировать ситуацию и практически не отключать жилой фонд, жилье харьковчан… Очень многие харьковчане экономят ресурсы, что позволяет нам без веерных отключений проходить этот путь», — сказал городской голова.

Также он отметил, что ситуация в городе стабильная.

«Сегодня мы экономим электроэнергию буквально везде, но критическая инфраструктура города работает стабильно — городской электротранспорт, все ветки метрополитена. Хотя и в усеченном режиме, но сегодня весь электротранспорт ходит по расписанию», — добавил Терехов.

Напомним, что сегодня «Укрэнерго» временно ограничивало потребление электроэнергии в Лозовской, Золочевской, Краснокутской и Чугуевской громадах региона.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 19:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане снизили потребление электроэнергии на 20% — Терехов".