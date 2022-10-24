В ХОВА сообщили, где на Харьковщине нет электричества
«Укрэнерго» временно ограничило потребление электроэнергии на Харьковщине. Без света оказались жители четырех громад, сообщили в ХОВА.
«В настоящее время частично отключено электричество в Лозовской, Золочевской, Краснокутской и Чугуевской громадах, — проинформировала пресс-служба ХОВА. — Срок восстановления – до 4 часов. Энергетики делают все возможное, чтобы свет вернулся как можно быстрее».
Отметим, что ограничения энергопотребления коснулись не только Харьковской, но и соседних Сумской и Полтавской областей.
В «Укрэнерго» также сообщили, что наиболее жесткие ограничения — на севере и в центре Украины, в том числе — в Киеве и Киевской области.
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Энергетики продолжают напоминать, что экономия электричества каждым украинцем поможет сохранить баланс системы и избежать длительных ограничений.Категории: Общество, Харьков; Теги: Укрэнерго, хова, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, где на Харьковщине нет электричества".