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В ХОВА сообщили, где на Харьковщине нет электричества

Общество 10:41   24.10.2022
Оксана Горун
В ХОВА сообщили, где на Харьковщине нет электричества

«Укрэнерго» временно ограничило потребление электроэнергии на Харьковщине. Без света оказались жители четырех громад, сообщили в ХОВА.

«В настоящее время частично отключено электричество в Лозовской, Золочевской, Краснокутской и Чугуевской громадах, — проинформировала пресс-служба ХОВА. — Срок восстановления – до 4 часов. Энергетики делают все возможное, чтобы свет вернулся как можно быстрее».

Отметим, что ограничения энергопотребления коснулись не только Харьковской, но и соседних Сумской и Полтавской областей.

В «Укрэнерго» также сообщили, что наиболее жесткие ограничения — на севере и в центре Украины, в том числе — в Киеве и Киевской области.

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Энергетики продолжают напоминать, что экономия электричества каждым украинцем поможет сохранить баланс системы и избежать длительных ограничений.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 10:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, где на Харьковщине нет электричества".