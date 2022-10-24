У ХОВА повідомили, де на Харківщині немає електрики
“Укренерго” тимчасово обмежило споживання електроенергії на Харківщині. Без світла опинилися мешканці чотирьох громад, повідомили у ХОВА.
“Наразі частково відключено електрику в Лозівській, Золочівській, Краснокутській та Чугуївській громадах, – проінформувала пресслужба ХОВА. – Термін відновлення – до 4 годин. Енергетики роблять все можливе, щоб світло повернулося якнайшвидше”.
Зазначимо, що обмеження енергоспоживання торкнулися не лише Харківської, а й сусідніх Сумської та Полтавської областей.
В “Укренерго” також повідомили, що найбільш жорсткі обмеження – на півночі та в центрі України, у тому числі – в Києві та Київській області.
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Енергетики продовжують нагадувати, що економія електрики кожним українцем допоможе зберегти баланс системи та уникнути тривалих обмежень.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Укрэнерго, хова, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, де на Харківщині немає електрики".