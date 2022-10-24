У ХОВА повідомили, де на Харківщині немає електрики

“Укренерго” тимчасово обмежило споживання електроенергії на Харківщині. Без світла опинилися мешканці чотирьох громад, повідомили у ХОВА.

“Наразі частково відключено електрику в Лозівській, Золочівській, Краснокутській та Чугуївській громадах, – проінформувала пресслужба ХОВА. – Термін відновлення – до 4 годин. Енергетики роблять все можливе, щоб світло повернулося якнайшвидше”.

Зазначимо, що обмеження енергоспоживання торкнулися не лише Харківської, а й сусідніх Сумської та Полтавської областей.

В “Укренерго” також повідомили, що найбільш жорсткі обмеження – на півночі та в центрі України, у тому числі – в Києві та Київській області.

Енергетики продовжують нагадувати, що економія електрики кожним українцем допоможе зберегти баланс системи та уникнути тривалих обмежень.