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У ХОВА повідомили, де на Харківщині немає електрики

Суспільство 10:41   24.10.2022
Оксана Горун
У ХОВА повідомили, де на Харківщині немає електрики

“Укренерго” тимчасово обмежило споживання електроенергії на Харківщині. Без світла опинилися мешканці чотирьох громад, повідомили у ХОВА.

“Наразі частково відключено електрику в Лозівській, Золочівській, Краснокутській та Чугуївській громадах, – проінформувала пресслужба ХОВА. – Термін відновлення – до 4 годин. Енергетики роблять все можливе, щоб світло повернулося якнайшвидше”.

Зазначимо, що обмеження енергоспоживання торкнулися не лише Харківської, а й сусідніх Сумської та Полтавської областей.

В “Укренерго” також повідомили, що найбільш жорсткі обмеження – на півночі та в центрі України, у тому числі – в Києві та Київській області.

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Енергетики продовжують нагадувати, що економія електрики кожним українцем допоможе зберегти баланс системи та уникнути тривалих обмежень.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 10:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, де на Харківщині немає електрики".