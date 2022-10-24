В “Укренерго” заявили, що вводять обмеження для Харківської області
“Тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії” (за формулюванням “Укренерго”) зачепить і сусідні з Харківщиною регіони.
“Для підтримки стабільної роботи енергосистеми диспетчерський центр “Укренерго” змушений запровадити тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях”, – повідомила пресслужба компанії “Укренерго”.
При цьому там зазначили, що значно суттєвіші обмеження будуть в інших регіонах України: Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
“Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту ушкодженого терористичними атаками обладнання”, – пояснили енергетики.
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Вони також нагадали, що кожен українець може допомогти скоротити обсяги обмежень, якщо відключить обігрівач, пральну машинку чи електрочайник.Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ограничения, Укрэнерго, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В “Укренерго” заявили, що вводять обмеження для Харківської області".