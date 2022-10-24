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В “Укренерго” заявили, що вводять обмеження для Харківської області

Суспільство 10:32   24.10.2022
Оксана Горун
В “Укренерго” заявили, що вводять обмеження для Харківської області

“Тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії” (за формулюванням “Укренерго”) зачепить і сусідні з Харківщиною регіони.

“Для підтримки стабільної роботи енергосистеми диспетчерський центр “Укренерго” змушений запровадити тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях”, – повідомила пресслужба компанії “Укренерго”.

При цьому там зазначили, що значно суттєвіші обмеження будуть в інших регіонах України: Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

“Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту ушкодженого терористичними атаками обладнання”, – пояснили енергетики.

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Вони також нагадали, що кожен українець може допомогти скоротити обсяги обмежень, якщо відключить обігрівач, пральну машинку чи електрочайник.

Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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