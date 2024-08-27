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Україна надасть США цілі у РФ, по яких вона хотіла б завдати ударів – Politico

Політика 14:01   27.08.2024
Оксана Якушко
Україна надасть США цілі у РФ, по яких вона хотіла б завдати ударів – Politico

Чиновники США, як і раніше, впевнені, що зняття обмежень на використання західних ракет по території РФ не вплине на ситуацію на фронті, пише Politico.

Українська влада готується представити високопосадовцям національної безпеки США список цілей великої дальності у РФ, які, на їхню думку, військові Києва можуть вразити, якщо Вашингтон зніме обмеження на постачання американської зброї.

Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї по РФ. Хоча Україна раніше надала США деякі зі своїх потенційних цілей у РФ, новий список буде більш індивідуальним.

За словами трьох осіб, знайомих із діями України, міністр оборони України Рустем Умеров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують подати список адміністрації під час своїх обговорень.

США вже кілька місяців заявляють, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки РФ відсунула свої найважливіші цілі, включаючи авіацію, від кордону та зробила їх недосяжними.

Але Київ визначив кілька важливих цілей, яких він може досягти за допомогою наданих США ракет, і сподівається, що список зміцнить його кампанію на переконання президента Джо Байдена.

«Не повинно бути жодних обмежень на номенклатуру озброєнь для України, терористи таких обмежень не мають», — заявив Зеленський днями.

Рада національної безпеки та Пентагон відмовилися від коментарів.

Візит Умерова та Єрмака відбудеться на тлі того, що Україна продовжує наступ на прикордонну Курську область та намагається подолати наслідки масованого ракетного удару Москви по енергосистемі.

Українські чиновники давно лобіюють адміністрацію Байдена, щоб зняти обмеження на постачання зброї США, щоб її військові могли легше проводити наступи на території РФ та відтісняти російські війська від кордону. Адміністрація від початку війни заявляла, що вона стурбована тим, що зняття обмежень може спровокувати РФ на ще агресивніші атаки на Україну.

Читайте також: Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 14:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновники США, як і раніше, впевнені, що зняття обмежень на використання західних ракет по території РФ не вплине на ситуацію на фронті, пише Politico.".