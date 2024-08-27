Украина предоставит США цели в РФ, по которым она хотела бы нанести удары

Чиновники США по-прежнему уверены, что снятие ограничений на использование западных ракет по территории РФ не окажет существенного влияния на ситуацию на местах, пишет Politico.

Украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности в РФ, которые, по их мнению, военные Киева могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия.

Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия по РФ. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые из своих потенциальных целей в РФ, новый список будет более индивидуальным.

По словам трех человек, знакомых с действиями Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют представить список администрации в ходе своих обсуждений.

США уже несколько месяцев заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку РФ отодвинула свои самые важные цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми.

Но Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью предоставленных США ракет, и надеется, что список укрепит его кампанию по убеждению президента Джо Байдена.

«Не должно быть никаких ограничений на номенклатуру вооружений для Украины, у террористов таких ограничений нет», — заявил Зеленский на днях.

Совет национальной безопасности и Пентагон отказались от комментариев.

Визит Умерова и Ермака состоялся на фоне того, что Украина продолжает наступление на приграничную Курскую область и пытается преодолеть последствия массированного ракетного удара Москвы по энергосистеме.

Украинские чиновники давно лоббируют администрацию Байдена, чтобы снять ограничения на поставки оружия США, чтобы ее военные могли легче проводить наступления на территории РФ и оттеснять российские войска от границы. Администрация с самого начала войны заявляла, что она обеспокоена тем, что снятие ограничений может спровоцировать РФ на еще более агрессивные атаки на Украину.