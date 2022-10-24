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В «Укрэнерго» заявили, что вводят ограничения для Харьковской области

Общество 10:32   24.10.2022
Оксана Горун
В «Укрэнерго» заявили, что вводят ограничения для Харьковской области

«Временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии» (по формулировке «Укрэнерго») коснется и соседних с Харьковской областей.

«Для поддержания стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях», — сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

При этом там отметили, что гораздо более существенные ограничения будут в других регионах Украины: Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

«Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», — отметили энергетики.

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Они также напомнили, что каждый украинец может помочь сократить объемы ограничений, если отключит обогреватель, стиральную машинку или электрочайник.

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Укрэнерго» заявили, что вводят ограничения для Харьковской области".