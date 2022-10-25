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У 10 громадах: У Харківській області знову вимкнули електропостачання

Суспільство 15:34   25.10.2022
Оксана Якушко
У 10 громадах: У Харківській області знову вимкнули електропостачання

Припинили електропостачання, щоб поновити баланс мережі “Укренерго”, повідомила Харківська ОВА.

Наразі частково відключено електрику в Лозівській, Сахновщинській, Первомайській, Близнюківській, Кегичівській, Барвінківській, Зачепилівській, Валківській, Зміївській та Богодухівській громадах.

«Щойно енергетики завершать стабілізаційні роботи, світло буде повернуто. Але не пізніше, ніж за 4 години», – зазначили в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 15:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 10 громадах: У Харківській області знову вимкнули електропостачання".