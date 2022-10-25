У 10 громадах: У Харківській області знову вимкнули електропостачання

Припинили електропостачання, щоб поновити баланс мережі “Укренерго”, повідомила Харківська ОВА.

Наразі частково відключено електрику в Лозівській, Сахновщинській, Первомайській, Близнюківській, Кегичівській, Барвінківській, Зачепилівській, Валківській, Зміївській та Богодухівській громадах.

«Щойно енергетики завершать стабілізаційні роботи, світло буде повернуто. Але не пізніше, ніж за 4 години», – зазначили в ХОВА.