В 10 громадах: В Харьковской области снова выключили электроснабжение
Приостановили электроснабжение, чтобы восстановить баланс сети Укрэнерго, сообщила Харьковская ОВА.
В настоящее время частично отключено электричество в Лозовской, Сахновщинской, Первомайской, Близнюковской, Кегичевской, Барвенковской, Зачепиловской, Валковской, Змиевской и Богодуховской общинах.
«Как только энергетики завершат стабилизационные работы, свет будет возвращен. Но не позже, чем через 4 часа», — отметили в ХОВА.
Читайте также: Харьковчане снизили потребление электроэнергии на 20% — Терехов
Новости по теме:
Вы читали новость: «В 10 громадах: В Харьковской области снова выключили электроснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 15:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10 громадах: В Харьковской области снова выключили электроснабжение".