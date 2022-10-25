В 10 громадах: В Харьковской области снова выключили электроснабжение

Приостановили электроснабжение, чтобы восстановить баланс сети Укрэнерго, сообщила Харьковская ОВА.

В настоящее время частично отключено электричество в Лозовской, Сахновщинской, Первомайской, Близнюковской, Кегичевской, Барвенковской, Зачепиловской, Валковской, Змиевской и Богодуховской общинах.

«Как только энергетики завершат стабилизационные работы, свет будет возвращен. Но не позже, чем через 4 часа», — отметили в ХОВА.