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В 10 громадах: В Харьковской области снова выключили электроснабжение

Общество 15:34   25.10.2022
Оксана Якушко
В 10 громадах: В Харьковской области снова выключили электроснабжение

Приостановили электроснабжение, чтобы восстановить баланс сети Укрэнерго, сообщила Харьковская ОВА.

В настоящее время частично отключено электричество в Лозовской, Сахновщинской, Первомайской, Близнюковской, Кегичевской, Барвенковской, Зачепиловской, Валковской, Змиевской и Богодуховской общинах.

«Как только энергетики завершат стабилизационные работы, свет будет возвращен. Но не позже, чем через 4 часа», — отметили в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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