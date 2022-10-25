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Синегубов анонсировал веерные отключения света в Харькове. Подробности

Общество 17:30   25.10.2022
Елена Нагорная
Синегубов анонсировал веерные отключения света в Харькове. Подробности

Со следующей недели в Харькове начнутся веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что сегодня на несколько часов временно отключали электроснабжение в 10 громадах области.

«По городу Харьков пока таких отключений нет, но мы все равно, анализируя то состояние электросетей, которое сейчас есть, мы к этому придем наверняка и со следующей недели будем применять плановые отключения по Харькову. Будут отключаться отдельные районы, отдельные жилые дома. Условно говоря, на несколько часов», — отметил Синегубов.

24 октября городской голова Игорь Терехов сообщил, что после призывов экономить электроэнергию потребление ее в жилом фонде Харькова снизилось приблизительно на 20%. По словам мэра, благодаря жесточайшей экономии в городе до сих пор не применялись веерные отключения.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 17:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со следующей недели в Харькове начнутся веерные отключения электроэнергии.".