С 31 октября в Харькове – отключение электроэнергии на три часа: график

Харьков разделен на 12 очередей, в каждой из которых отключение электроснабжения будет длиться до 3 часов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Такие действия необходимы для стабилизации электросетей, ведь враг продолжает обстрелы нашей энергетической инфраструктуры. Чтобы хоть чуть-чуть уменьшить дискомфорт для жителей – совместно с АО «Харьковоблэнерго» разработали более понятный график отключений», — отметил Синегубов.

Отключения будут происходить в следующем порядке:

1 очередь 07:00 — 10:00

2 очередь 08:00 — 11:00

3 очередь 09:00 — 12:00

4 очередь 10:00 — 13:00

5 очередь 11:00 — 14:00

6 очередь 12:00 — 15:00

7 очередь 13:00 — 16:00

8 очередь 14:00 — 17:00

9 очередь 15:00 — 18:00

10 очередь 16:00 — 19:00

11 очередь 17:00 — 20:00

12 очередь 18:00 — 21:00

С подробным графиком «Харьковоблэнерго» можно ознакомиться по ссылке