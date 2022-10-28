С 31 октября в Харькове – отключение электроэнергии на три часа: график
Харьков разделен на 12 очередей, в каждой из которых отключение электроснабжения будет длиться до 3 часов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Такие действия необходимы для стабилизации электросетей, ведь враг продолжает обстрелы нашей энергетической инфраструктуры. Чтобы хоть чуть-чуть уменьшить дискомфорт для жителей – совместно с АО «Харьковоблэнерго» разработали более понятный график отключений», — отметил Синегубов.
Отключения будут происходить в следующем порядке:
1 очередь 07:00 — 10:00
2 очередь 08:00 — 11:00
3 очередь 09:00 — 12:00
4 очередь 10:00 — 13:00
5 очередь 11:00 — 14:00
6 очередь 12:00 — 15:00
7 очередь 13:00 — 16:00
8 очередь 14:00 — 17:00
9 очередь 15:00 — 18:00
10 очередь 16:00 — 19:00
11 очередь 17:00 — 20:00
12 очередь 18:00 — 21:00
С подробным графиком «Харьковоблэнерго» можно ознакомиться по ссылке
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 13:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков разделен на 12 очередей, в каждой из которых отключение электроснабжения будет длиться до 3 часов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".