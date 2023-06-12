ХПІ переплатив за світло понад 4 млн грн: прокуратура звернулася до суду
Прокуратура вимагає стягнути з ТОВ понад 4,1 млн грн, надміру сплачених Харківським політехнічним інститутом.
За даними Харківської обласної прокуратури, з вебпорталу «Prozorro» встановлено, що Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» у 2021 році було проведено відкриті торги щодо закупівлі електричної енергії.
Переможцем обрали ТОВ, з яким уклали два договори про постачання електроенергії на суму майже 19 млн грн. Надалі було укладено додаткові угоди, якими суттєво зменшено обсяги предмета закупівлі і збільшено ціну за одиницю товару. На підставі цих додаткових угод замовник «переплатив» ТОВ-постачальнику понад 4,1 млн грн.
«Однак укладення додаткових угод проведено безпідставно, не відповідає очікуванням замовника щодо витрачання бюджетних коштів і тендерній документації, зокрема вимогам ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а тому їх слід визнати недійсними», – зазначили в прокуратурі.
Тож правоохоронці подали позов до суду до ТОВ про визнання недійсними додаткових угод та стягнення понад 4,1 млн грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура вимагає стягнути з ТОВ понад 4,1 млн грн, надміру сплачених Харківським політехнічним інститутом.".