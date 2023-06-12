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У громаді під Харковом завтра відключать світло майже на цілий день

Суспільство 09:58   12.06.2023
Оксана Горун
У громаді під Харковом завтра відключать світло майже на цілий день

Про планове відключення електрики повідомило керівництво Пісочинської територіальної громади. Світла не буде у селі, селищі та кількох дачних кооперативах під Харковом.

Відключення електропостачання з 9:00 до 17:00 13 червня планується у селищі Коротич, селі Рай-Оленівка та кількох садових товариствах. Перелік адрес, які знеструмлять завтра, опублікували у фейсбуці Пісочинської громади.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 09:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про планове відключення електрики повідомило керівництво Пісочинської територіальної громади. Світла не буде у селі, селищі та кількох дачних кооперативах під Харковом".