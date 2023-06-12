У громаді під Харковом завтра відключать світло майже на цілий день
Про планове відключення електрики повідомило керівництво Пісочинської територіальної громади. Світла не буде у селі, селищі та кількох дачних кооперативах під Харковом.
Відключення електропостачання з 9:00 до 17:00 13 червня планується у селищі Коротич, селі Рай-Оленівка та кількох садових товариствах. Перелік адрес, які знеструмлять завтра, опублікували у фейсбуці Пісочинської громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 09:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про планове відключення електрики повідомило керівництво Пісочинської територіальної громади. Світла не буде у селі, селищі та кількох дачних кооперативах під Харковом".