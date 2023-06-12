Розмінування: на Харківщині буде чути вибухи
У Балаклійській громаді продовжують працювати сапери. Мешканців попереджають, що вибухи – це не обстріл.
“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери”, – попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
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Ви читали новину: «Розмінування: на Харківщині буде чути вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді продовжують працювати сапери. Мешканців попереджають, що вибухи – це не обстріл".