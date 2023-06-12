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Розмінування: на Харківщині буде чути вибухи

Суспільство 09:34   12.06.2023
Оксана Горун
Розмінування: на Харківщині буде чути вибухи

У Балаклійській громаді продовжують працювати сапери. Мешканців попереджають, що вибухи – це не обстріл.

“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери”, – попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді продовжують працювати сапери. Мешканців попереджають, що вибухи – це не обстріл".