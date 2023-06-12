Розмінування: на Харківщині буде чути вибухи

У Балаклійській громаді продовжують працювати сапери. Мешканців попереджають, що вибухи – це не обстріл.

“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери”, – попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.