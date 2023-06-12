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Разминирование: на Харьковщине будут слышны взрывы

Общество 09:34   12.06.2023
Оксана Горун
Разминирование: на Харьковщине будут слышны взрывы

В Балаклейской громаде продолжают работать саперы. Жителей предупреждают, что взрывы — это не обстрел.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 09:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде продолжают работать саперы. Жителей предупреждают, что взрывы — это не обстрел".