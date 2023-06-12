Разминирование: на Харьковщине будут слышны взрывы
В Балаклейской громаде продолжают работать саперы. Жителей предупреждают, что взрывы — это не обстрел.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредили в Балаклейской городской военной администрации.
Читайте также: Косил траву и подорвался. 55-летнего мужчину с Харьковщины госпитализировали
Новости по теме:
Вы читали новость: «Разминирование: на Харьковщине будут слышны взрывы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде продолжают работать саперы. Жителей предупреждают, что взрывы — это не обстрел".