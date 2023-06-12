Разминирование: на Харьковщине будут слышны взрывы

В Балаклейской громаде продолжают работать саперы. Жителей предупреждают, что взрывы — это не обстрел.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредили в Балаклейской городской военной администрации.