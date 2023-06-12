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В громаде под Харьковом завтра отключат свет почти на целый день

Общество 09:58   12.06.2023
Оксана Горун
В громаде под Харьковом завтра отключат свет почти на целый день

О плановом отключении электричества сообщило руководство Песочинской территориальной громады. Света не будет в селе, поселке и нескольких дачных кооперативах под Харьковом.

Отключение электроснабжения с 9:00 до 17:00 13 июня планируется в поселке Коротич, селе Рай-Еленовка и нескольких садовых товариществах. Перечень адресов, которые обесточат завтра, опубликовали в facebook Песочинской громады.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 09:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О плановом отключении электричества сообщило руководство Песочинской территориальной громады. Света не будет в селе, поселке и нескольких дачных кооперативах под Харьковом".