В громаде под Харьковом завтра отключат свет почти на целый день

О плановом отключении электричества сообщило руководство Песочинской территориальной громады. Света не будет в селе, поселке и нескольких дачных кооперативах под Харьковом.

Отключение электроснабжения с 9:00 до 17:00 13 июня планируется в поселке Коротич, селе Рай-Еленовка и нескольких садовых товариществах. Перечень адресов, которые обесточат завтра, опубликовали в facebook Песочинской громады.