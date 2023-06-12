В громаде под Харьковом завтра отключат свет почти на целый день
О плановом отключении электричества сообщило руководство Песочинской территориальной громады. Света не будет в селе, поселке и нескольких дачных кооперативах под Харьковом.
Отключение электроснабжения с 9:00 до 17:00 13 июня планируется в поселке Коротич, селе Рай-Еленовка и нескольких садовых товариществах. Перечень адресов, которые обесточат завтра, опубликовали в facebook Песочинской громады.
Читайте также: Разминирование: на Харьковщине будут слышны взрывы
Новости по теме:
Вы читали новость: «В громаде под Харьковом завтра отключат свет почти на целый день»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 09:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О плановом отключении электричества сообщило руководство Песочинской территориальной громады. Света не будет в селе, поселке и нескольких дачных кооперативах под Харьковом".