ХПИ переплатил за свет более 4 млн грн: прокуратура обратилась в суд

Прокуратура требует взыскать с ООО более 4,1 млн грн, излишне уплаченных Харьковским политехническим институтом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, из вебпортала Prozorro установлено, что Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт» в 2021 году были проведены открытые торги по закупке электрической энергии.

Победителем выбрали ООО, с которым заключили два договора о снабжении электроэнергией на сумму почти 19 млн грн. В дальнейшем были заключены дополнительные соглашения, по которым существенно уменьшены объемы предмета закупки и увеличена цена за единицу товара. На основании этих дополнительных соглашений заказчик переплатил ООО-поставщику более 4,1 млн грн.

«Однако заключение дополнительных соглашений проведено безосновательно, не отвечает ожиданиям заказчика по расходованию бюджетных средств и тендерной документации, в частности требованиям ч. 4 ст. 36 Закона Украины «О публичных закупках», поэтому их следует признать недействительными», — отметили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители подали иск в суд к ООО о признании недействительными дополнительных соглашений и взыскании более 4,1 млн. грн.

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