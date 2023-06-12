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ХПИ переплатил за свет более 4 млн грн: прокуратура обратилась в суд

Общество 13:25   12.06.2023
Виктория Яковенко
ХПИ переплатил за свет более 4 млн грн: прокуратура обратилась в суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура требует взыскать с ООО более 4,1 млн грн, излишне уплаченных Харьковским политехническим институтом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, из вебпортала Prozorro установлено, что Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт» в 2021 году были проведены открытые торги по закупке электрической энергии.

Победителем выбрали ООО, с которым заключили два договора о снабжении электроэнергией на сумму почти 19 млн грн. В дальнейшем были заключены дополнительные соглашения, по которым существенно уменьшены объемы предмета закупки и увеличена цена за единицу товара. На основании этих дополнительных соглашений заказчик переплатил ООО-поставщику более 4,1 млн грн.

«Однако заключение дополнительных соглашений проведено безосновательно, не отвечает ожиданиям заказчика по расходованию бюджетных средств и тендерной документации, в частности требованиям ч. 4 ст. 36 Закона Украины «О публичных закупках», поэтому их следует признать недействительными», — отметили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители подали иск в суд к ООО о признании недействительными дополнительных соглашений и взыскании более 4,1 млн. грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 13:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует взыскать с ООО более 4,1 млн грн, излишне уплаченных Харьковским политехническим институтом.".