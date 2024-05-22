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Двое мужчин на Харьковщине сеткой наловили 26 кг рыбы: убытки – 43 тыс. грн

Общество 13:16   22.05.2024
Виктория Яковенко
Двое мужчин на Харьковщине сеткой наловили 26 кг рыбы: убытки – 43 тыс. грн Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

На Забродовском водохранилище в Богодуховском районе 21 мая около 06:00 разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.

В целом нарушители незаконно поймали линь – 13 экз., сазана – 4 экз., карася серебристого – 2 экз., толстолобика – 1 экз. и краснокнижного карася золотого – 3 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 26 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб в 42388 гривен Запретное орудие ловли, лодку и пойманную рыбу изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Забродовском водохранилище в Богодуховском районе 21 мая около 06:00 разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.".