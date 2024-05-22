Двое мужчин на Харьковщине сеткой наловили 26 кг рыбы: убытки – 43 тыс. грн

На Забродовском водохранилище в Богодуховском районе 21 мая около 06:00 разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.

В целом нарушители незаконно поймали линь – 13 экз., сазана – 4 экз., карася серебристого – 2 экз., толстолобика – 1 экз. и краснокнижного карася золотого – 3 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 26 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб в 42388 гривен Запретное орудие ловли, лодку и пойманную рыбу изъяли.