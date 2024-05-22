Двое мужчин на Харьковщине сеткой наловили 26 кг рыбы: убытки – 43 тыс. грн
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
На Забродовском водохранилище в Богодуховском районе 21 мая около 06:00 разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.
В целом нарушители незаконно поймали линь – 13 экз., сазана – 4 экз., карася серебристого – 2 экз., толстолобика – 1 экз. и краснокнижного карася золотого – 3 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 26 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
На нарушителей составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб в 42388 гривен Запретное орудие ловли, лодку и пойманную рыбу изъяли.
Читайте также: Более сотни рыб, среди которых крупные, погубил житель Харьковщины (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: патруль, поймали, рыба, сетки, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двое мужчин на Харьковщине сеткой наловили 26 кг рыбы: убытки – 43 тыс. грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Забродовском водохранилище в Богодуховском районе 21 мая около 06:00 разоблачили двух мужчин, которые с лодки сеткой ловили рыбу и нанесли ущерб государству.".