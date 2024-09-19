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100 карасів на 200 тис грн – на Харківщині впіймали браконьєра

Події 18:12   19.09.2024
Оксана Якушко
100 карасів на 200 тис грн – на Харківщині впіймали браконьєра

Сітку та понад 100 карасів сріблястих вилучили у 59-річного харків’янина, повідомила Нацполіція.

17 травня поліціянти довідалися, що 59-річний харків’янин сіткою ловив рибу на озері. Поліціянти разом із рибоохоронним патрулем вилучили понад 100 сріблястих карасів. Сума збитків, завданих браконьєром довкіллю, становить понад 200 тисяч гривень.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за браконьєрство, йому “світить” до 3 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 18:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сітку та понад 100 карасів сріблястих вилучили у 59-річного харків’янина, повідомила Нацполіція.".