Трагедія в Умані: під’їзд, де мешкало 109 людей, зруйнувала Х-101, 10 загиблих

В Умані продовжують розбирати завали частини житлової 9-поверхівки, що впала внаслідок ракетного удару. Працюють 300 людей. Кількість жертв зростає. Про ситуацію на місці розповів міністр МВС Ігор Клименко.

“У цьому будинку практично знищено перший під’їзд. За попередніми даними, у цьому під’їзді проживало 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищено”, – повідомив Клименко.

На момент брифінгу Клименко говорив про сімох загиблих. Але пізніше поінформував уже про десять.

У Офісі Генпрокурора повідомили, що серед загиблих – 9-річна дитина.

“За попередніми даними станом на 10:10 ранку загинуло 10 людей, серед них – 9-річна дитина. Наразі рятувальники розбираються завали, під якими можуть залишатися люди”, – відзначили прокурори.

Згодом начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що загиблих дітей – двоє. Їм по 10 років.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. На місці працює близько 300 людей. Це рятувальники, поліціянти та комунальні служби. За оцінками Клименка, щоб повністю розібрати завали, знадобиться близько доби.

Наразі фахівці проводять також поквартирний обхід інших пошкоджених будинків – будівель, які постраждали, близько десятка.

“До кожної квартири ми повинні зайти, щоб переконатися у відсутності поранених або загиблих”, – пояснив міністр.

Попередньо в багатоповерхівку влучила ракета Х-101, уточнили в поліції. Нагадаємо, за даними Головкома ЗСУ Валерія Залужного, близько 4 ранку по Україні армія РФ вдарила 23 ракетами, 21 з них збила ППО.