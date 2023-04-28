Трагедия в Умани: 17 погибших, трое дети, на месте работает ДНК-лаборатория
По состоянию на 14:00 в Умани нашли еще два тела, в общей сложности в результате ракетной атаки рф погибли 17 человек, сообщили ГСЧС.
«В общей сложности 17 человек были убиты (3 из них дети), 18 человек получили ранения (9 из которых остаются госпитализированными), 17 человек (3 ребенка) были спасены, и наши 1 фрагмент тела», — сказали в ГСЧС.
На месте трагедии сейчас пытаются идентифицировать всех погибших, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Сейчас мы идентифицируем тела, тела, которые мы не можем распознать, у нас есть лабораторная ДНК на месте. И все родственники и граждане, которые жили в этом доме, могут обратиться, чтобы дать свою ДНК для сравнительного анализа», — заявил Игорь Клименко.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 14:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 14:00 в Умани нашли еще тело человека, в общей сложности в результате ракетной атаки армии рф погибли 16 человек, сообщили ГСЧС.".