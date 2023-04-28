Трагедія в Умані: 17 загиблих, з них троє дітей, працює ДНК-лабораторія
Станом на 14:00 в Умані знайшли ще два тіла, в результаті ракетної атаки рф загинули 17 людей, повідомили ДСНС.
«Загалом 17 людей було вбито (3 з них діти), 18 осіб отримали поранення (9 з яких залишаються госпіталізованими), 17 осіб (3 дитини) було врятовано, і знайшли 1 фрагмент тіла», – сказали в ДСНС.
На місці трагедії наразі намагаються ідентифікувати всіх загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
«Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо опізнати, у нас працює ДНК лабораторія на місці. І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу», – сказав Ігор Клименко.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 14:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14:00 в Умані знайшли ще два тіла, в результаті ракетної атаки рф загинули 17 людей, повідомили ДСНС.".