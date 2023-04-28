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Трагедія в Умані. 21 загиблий, на Черкащині оголосили триденну жалобу (Відео)

Події 18:24   28.04.2023
Оксана Якушко
Трагедія в Умані. 21 загиблий, на Черкащині оголосили триденну жалобу (Відео)

Число загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросло до 21 загиблого.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«21 загиблий на цю мить. Біль і лють…Пошуково-рятувальна операція триває. Продовжуємо надавати потрібну допомогу потерпілим. Дякую всім службам, волонтерам і благодійним організаціям! Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання – завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб», – розповів Табурець.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 18:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросло до 21 загиблого. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.".