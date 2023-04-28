Трагедія в Умані. 21 загиблий, на Черкащині оголосили триденну жалобу (Відео)

Число загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросло до 21 загиблого.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«21 загиблий на цю мить. Біль і лють…Пошуково-рятувальна операція триває. Продовжуємо надавати потрібну допомогу потерпілим. Дякую всім службам, волонтерам і благодійним організаціям! Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання – завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб», – розповів Табурець.