Трагедія в Умані. 21 загиблий, на Черкащині оголосили триденну жалобу (Відео)
Число загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросло до 21 загиблого.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
«21 загиблий на цю мить. Біль і лють…Пошуково-рятувальна операція триває. Продовжуємо надавати потрібну допомогу потерпілим. Дякую всім службам, волонтерам і благодійним організаціям! Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання – завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб», – розповів Табурець.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 18:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросло до 21 загиблого. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.".