Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории

2 сентября в Украине – День нотариата и День города Одесса. В 1996-м стартовала денежная реформа – в обращение ввели гривну. В 1990-м на территории Молдавской СССР провозгласили так называемую «Приднестровскую Молдавскую Республику». В 1945-м капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. В 1870-м после решающей битвы Франко-прусской войны капитулировала французская армия, в плену оказался Наполеон ІІІ. В 1666-м произошел Большой лондонский пожар. В 1192-м Ричард Львиное Сердце заключил мирное соглашение с Салах ад-Дином (Саладином), чем завершился Третий крестовый поход.

Праздники и памятные даты 2 сентября

2 сентября в Украине – День нотариата и День города Одесса.

В мире – память об окончании Второй мировой войны.

Также сегодня: Всемирный день кокоса.

<br />

2 сентября в истории

2 сентября 1192 года английский король Ричард I Львиное Сердце заключил мирное соглашение с мусульманским правителем Салах ад-Дином (Саладином – как его называли в Европе) в Яффе. Подробнее.

2 сентября 1666 года вспыхнул Большой лондонский пожар. Подробнее.

2 сентября 1870 года французская армия капитулировала после поражения в битве близ города Седан, а император Наполеон ІІІ попал в плен. Подробнее.

2 сентября 1933 года подписали Итало-советский пакт (Пакт о дружбе, нейтралитете и ненападении между фашистской Италией и Советским Союзом). Кроме стандартных формулировок об отказе от войны друг с другом и уважении суверенитета, договор содержал и экономические пункты, связанные с международной торговлей. В действительности в значительной степени именно взаимная экономическая заинтересованность советского и фашистского правительств позволяла долгое время игнорировать идеологические противоречия. Еще с 1921 года между странами действовало торговое соглашение. А в 1924-м итальянцы одними из первых среди стран Запада установили с СССР дипломатические отношения и соответственно признали большевистское правительство, которое пришло к власти в результате государственного переворота в Российской империи.

Некоторые политические трения между странами возникали из-за того, что в СССР принимали итальянских политических эмигрантов – коммунистов, бежавших от фашистских властей. Однако это не помешало странам подписать 6 мая 1933 года пакт об экономическом сотрудничестве (Советский Союз традиционно выменял свои полезные ископаемые на западные технологии – в авиационной, автомобильной и военно-морской промышленности). От экономического к военному сотрудничеству СССР и фашистская Италия перешли на фоне прихода к власти в Германии нацистов.

<br />

Последующие отношения с немцами становились непрогнозируемыми. Италию беспокоили откровенные планы Гитлера строить империю, в которую вошли бы все населенные немцами земли. Это угрожало, в частности, Южному Тиролю. Он хоть и находился под контролем Италии после завершения Первой Мировой, но имел абсолютное большинство немецкоязычного населения (около 86% на этапе вхождения в состав Италии и около 75% после проводимой здесь Муссолини политики «итализации»). Также Муссолини не радовали планы Гитлера аннексировать соседнюю с Италией Австрию. СССР имел свои предостережения – политические, ведь истребление нацистами прямых конкурентов – мощной немецкой компартии – происходило прямо на глазах. Отношение нового немецкого руководства еще на этапе прихода к власти к коммунистической идеологии, идее «мировой революции» и СССР как носителю этих идей было однозначным и хорошо известным.

Уже осенью 1933 года Рим посетила советская военная миссия, вслед за ней представители итальянской армии и флота на две недели прибыли в СССР. Итальянская подлодка приплыла в Батуми, три советских корабля – в Неаполь. Постоянно продолжался публичный обмен дипломатическими комплиментами между странами и так далее.

Но на самом деле общего у этих «друзей» было гораздо меньше, чем разногласий. Неудивительно, что пакт начали нарушать уже вскоре после подписания.

«В течение периода его действия пакт нарушался трижды, – отмечает англоязычная Википедия. — Во-первых, Италия решительно поддерживала Франсиско Франко во время Гражданской войны в Испании в его борьбе против Второй Испанской республики, которую через посредников поддерживал Советский Союз. Во-вторых, Италия оперативно отреагировала на запросы Финляндской Республики о военной помощи и снаряжении для использования против советского правительства во время Зимней войны. Королевские итальянские ВВС прислали 35 истребителей «Fiat G.50», тогда как Королевская итальянская армия поставила 94 500 новых винтовок M1938 калибра 7,35 мм для использования финской пехотой. Однако Германия, подписавшая пакт Молотова-Риббентропа с Советским Союзом, перехватила большую часть помощи Италии и вернула ее только после заключения мира. Несколько итальянских добровольцев также воевали в Зимней войне на стороне Финляндии. Третьим нарушением стало присоединение Италии к Антикоминтерновскому пакту в 1937 году, антикоммунистическому пакту, заключенному между нацистской Германией и Японской империей годом ранее».

Уже весной 1939-го в Берлине Гитлер и Муссолини подписали «Стальной пакт», за которым последовал Тройственный. Сближение итальянцев с Германией будто бы не противоречили декларируемой «дружбе» с СССР, ведь советские власти тоже нашли общий язык с нацистами и как раз делили с ними Польшу. Но летом 1941-го Муссолини пришлось выбирать, какой из договоров о «дружбе» нарушать – и он ожидаемо нарушил Итало-советский пакт, поддержав начавшееся 22 июня немецкое вторжение в СССР.

2 сентября 1945 года капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Акт капитуляции подписали на борту американского линкора «Миссури». Подробнее.

2 сентября 1990 года в Тирасполе провозгласили Приднестровскую Молдавскую Республику. Подробнее.

2 сентября 1996 года в Украине началась практическая реализация денежной реформы. В обращение ввели гривну. Подробнее.

Церковный праздник 2 сентября

2 сентября чтят память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Их считают основателями монашества в Киевской Руси. Преподобный Антоний принял постриг на Афоне и вскоре стал основателем Киево-Печерского монастыря. Преподобный Феодосий был его учеником. Когда же количество сподвижников Антония возросло, и он решил удалиться на соседнюю гору, чтобы добиться большего уединения, Феодосий остался на прежнем месте. Братия избрала его игуменом, и он организовывал жизнь монахов, основываясь на уставе Студийского монастыря в Константинополе. Феодосий отличался большим милосердием. Он основал в обители дом для проживания убогих и больных и на их содержание выделял десятую долю доходов монастыря. Святой Феодосий умер через непродолжительное время после Антония. Заложенный ими каменный храм завершили строить уже после их смерти — в 1077 году.

Также сегодня чтят память Мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Подробнее.

Народные приметы

Ливень 2 сентября — к погожей осени.

Если нет ветра, то тепло будет еще держаться, если дует холодный ветер, то будут дожди.

Если небо на западе красное – скоро будут заморозки.

Что нельзя делать 2 сентября

Нельзя ходить на рынок.

Нельзя надевать яркую одежду.

Нельзя оскорблять и ругать животных.