Live
  • Нд 27.07.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.77
  • EUR 49.1

Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками

Погода 20:33   27.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками Фото: ХМР

Як повідомили у мерії, 28 та 29 липня у Харкові проведуть планову обробку рослин. 

Як повідомили в СКП «Харківзеленбуд», це необхідно для боротьби зі шкідниками“, – пояснили в міськраді.

Роботи почнуть рано-вранці. Вони стартують у саду Шевченка, у парку імені Квітки-Основ’яненка та Дитячому парку на Клочківському узвозі.

У мерії наголошують: комунальники будуть використовувати лише ті препарати, що безпечні для тварин та дітей.

Читайте також: «Скориставшись довірою людей», чоловік вкрав техніки на десять тисяч гривень

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Тепло та без опадів: якою буде погода у Харкові та області 28 липня
Тепло та без опадів: якою буде погода у Харкові та області 28 липня
27.07.2025, 21:40
Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками
Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками
27.07.2025, 20:33
Харків вирвався в лідери зі зростання цін на квартири, але є одне «але»
Харків вирвався в лідери зі зростання цін на квартири, але є одне «але»
25.07.2025, 21:48
“Неможливо змити туалет”: жителі Валок скаржаться на системну відсутність води
“Неможливо змити туалет”: жителі Валок скаржаться на системну відсутність води
27.07.2025, 18:50
Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині – вечірнє зведення Генштабу
Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині – вечірнє зведення Генштабу
27.07.2025, 16:55
“Скориставшись довірою людей”, чоловік украв техніки на десять тисяч гривень
“Скориставшись довірою людей”, чоловік украв техніки на десять тисяч гривень
27.07.2025, 15:17

Новини за темою:

21:03
Які дерева і кущі збираються купити для Харкова за 10 млн грн
21:57
Якої шкоди завдав руйнівний буревій Харкову, підраховують у мерії
12:04
Буревій наробив лиха в улюблених місцях відпочинку харків’ян (відео)
11:20
Яку шкоду наробив небачений буревій у Харкові, повідомив Терехов
08:23
Зірвані дахи, повалені дерева – наслідки небаченого на Харківщині буревію

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 20:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у мерії, 28 та 29 липня у Харкові проведуть планову обробку рослин. ".