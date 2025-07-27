Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками

Як повідомили у мерії, 28 та 29 липня у Харкові проведуть планову обробку рослин.

“Як повідомили в СКП «Харківзеленбуд», це необхідно для боротьби зі шкідниками“, – пояснили в міськраді.

Роботи почнуть рано-вранці. Вони стартують у саду Шевченка, у парку імені Квітки-Основ’яненка та Дитячому парку на Клочківському узвозі.

У мерії наголошують: комунальники будуть використовувати лише ті препарати, що безпечні для тварин та дітей.