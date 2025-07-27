Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками
Фото: ХМР
Як повідомили у мерії, 28 та 29 липня у Харкові проведуть планову обробку рослин.
“Як повідомили в СКП «Харківзеленбуд», це необхідно для боротьби зі шкідниками“, – пояснили в міськраді.
Роботи почнуть рано-вранці. Вони стартують у саду Шевченка, у парку імені Квітки-Основ’яненка та Дитячому парку на Клочківському узвозі.
У мерії наголошують: комунальники будуть використовувати лише ті препарати, що безпечні для тварин та дітей.
Читайте також: «Скориставшись довірою людей», чоловік вкрав техніки на десять тисяч гривень
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 20:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у мерії, 28 та 29 липня у Харкові проведуть планову обробку рослин. ".