Когда ждать саранчу, сообщила Госпотребслужба в Харьковской области

Саранча преодолевает до 200 км в сутки, отметили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Об опасности для урожая, которая может возникнуть из-за нашествия саранчи, предупреждает Управление фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Причина – стаи саранчи массово атаковали южные области Украины, в частности, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую и Одесскую. Там фиксируют стадные виды саранчи (Саранчу Египетскую и Итальянскую). Поэтому существует высокая вероятность, что стаи вредителей могут попасть на территорию Харьковской области.

«Эти вредители представляют серьезную опасность для урожая из-за своей высокой плодовитости, прожорливости и способности преодолевать значительные расстояния. Взрослые особи саранчи могут мигрировать на десятки и даже сотни километров в сутки, а при благоприятных погодных условиях – до 200 км и более. Это означает, что за считанные дни или недели саранча может достичь нашего региона и нанести значительный ущерб посевам», — говорится в сообщении.

На Харьковщине фиксируют питание личинок и взрослых окрыленных насекомых нестадных видов только в местах их резервации (непахотные земли, балки, толоки). Этих насекомых там немного, и посевам они пока не угрожают.

Для саранчи жаркая и сухая погода июля – идеальные погодные условия. Саранча предпочитает злаковые культуры (кукуруза, просо, сорго, пшеница), но может повреждать и другие растения. Все распространенные в Украине саранчи имеют одно поколение в год, зимуя в виде яиц в почве.

ГУ Госпродпотребслужбы Харьковщины настоятельно рекомендует руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления усиленно наблюдать за возможным появлением стай саранча, особенно в районах, граничащих с Днепропетровской областью.