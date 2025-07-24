Коли чекати сарану, повідомила Держспоживслужба в Харківській області

Сарана долає до 200 км на добу, зазначили у ГУ Держспоживслужби у Харківській області.

Про небезпеку для врожаю, яка може виникнути внаслідок навали сарани, попереджає Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Причина – зграї сарани масово атакували південні області України, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську та Одеську. Там фіксують стадні види саранових (Сарану Єгипетську та Італійську). Тому існує висока імовірність, що зграї шкідників можуть потрапити на територію Харківської області.

«Ці шкідники становлять серйозну небезпеку для врожаю через свою високу плодючість, ненажерливість та здатність долати значні відстані. Дорослі особини сарани можуть мігрувати на десятки й навіть сотні кілометрів на добу, а за сприятливих погодних умов – до 200 км і більше. Це означає, що за лічені дні або тижні саранові можуть досягти нашого регіону та завдати значної шкоди посівам», – йдеться у повідомленні.

На Харківщині наразі фіксують живлення личинок і дорослих окрилених комах нестадних видів лише у місцях їх резервації (неорані землі, балки, толоки). Цих комах там небагато і посівам вони поки не загрожують.

Для сарани спекотна та суха погода липня – ідеальні погодні умови. Сарана віддає перевагу злаковим культурам (кукурудза, просо, сорго, пшениця), але може пошкоджувати й інші рослини. Усі поширені в Україні саранові мають одне покоління на рік, зимуючи у вигляді яєць у ґрунті.

ГУ Держпродспоживслужби Харківщини наполегливо рекомендує керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування посилено спостерігати щодо можливого розвитку саранових, особливу у районах, що межують з Дніпропетровською областю.