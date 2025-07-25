Сарана наближається до Харківщини: одну з південних громад попередили

Голова Златопільської громади Микола Бакшеєв попередив фермерів про те, що сарана, яка масово поширилася на півдні України, може досягти й Харківщини.

Бакшеєв послався на дані ГУ Держпродспоживслужби.

“Увага! Загроза поширення саранових! Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області інформує: через масове розповсюдження сарани в південних областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Одеська) є висока ймовірність її потрапляння на Харківщину“, – написав Бакшеєв.

Він зазначив, що шкідники “надзвичайно ненажерливі та швидко мігрують (до 200 км на добу)”. А нинішня спекотна погода лише сприяє сарані.

“Якщо помітили скупчення: італійського пруса (2-5 екз/м²), нестадних саранових (10-15 екз/м²), застосовуйте хімічні обробки дозволеними інсектицидами. Важливо! Дотримуйтесь заходів безпеки при хім. обробках: за три доби попередьте місцеву владу та пасічників про час і місце робіт, назву препарату та термін його дії“, – наголосив голова Златопільської громади.

Про ознаки масового скупчення шкідників слід повідомляти за телефоном: (099) 960-64-38 (Головний спеціаліст відділу захисту рослин).