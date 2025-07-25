Саранча приближается к Харьковщине: одну из южных громад предупредили
Глава Златопольськой громады Николай Бакшеев предупредил фермеров о том, что саранча, которая массово распространилась на юге Украины, может достичь и Харьковской области.
Бакшеев сослался на данные ГУ Госпродпопотребслужбы.
«Внимание! Угроза распространения саранчи! Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области информирует: из-за массового распространения саранчи в южных областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Одесская) высока вероятность ее попадания на Харьковщину», — написал Бакшеев.
Он отметил, что вредители «чрезвычайно прожорливы и быстро мигрируют (до 200 км в сутки)». А нынешняя жаркая погода только способствует саранче.
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«Если заметили скопления: итальянского пруса (2-5 экз/м²), нестадных саранчовых (10-15 экз/м²), применяйте химические обработки разрешенными инсектицидами. Важно! Соблюдайте меры предосторожности при хим. обработках: за трое суток предупредите местные власти и пчеловодов о времени и месте работ, названии препарата и сроке его действия», — подчеркнул глава Златопольской громады.
О признаках массового скопления вредителей нужно сообщать по телефону: (099) 960-64-38 (Главный специалист отдела защиты растений).
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Златопольськой громады Николай Бакшеев предупредил фермеров о том, что саранча, которая массово распространилась на юге Украины, может достичь и Харьковской области".