Сегодня 22 апреля: какой праздник и день в истории

22 апреля 1972 года завершился первый успешный заплыв гребцов через Тихий океан. В 1970-м в США впервые в мире отпраздновали День Земли. В 1943-м швейцарский химик Альберт Хофман впервые сообщил о галлюциногенных свойствах синтезированного им вещества – ЛСД. В 1918-м армия УНР освободила Крым от большевиков. В 1915-м немецкая армия применила газ для атаки на город Ипр. В 1500-м первые европейцы достигли берегов Бразилии. В 1370-м заложили первый камень Бастилии.

Праздники и памятные даты 22 апреля

22 апреля в мире отмечают Международный день Матери-Земли.

22 апреля в истории

22 апреля 1370 года заложили первый камень известнейшей французской крепости, а в дальнейшем – “VIP-тюрьмы” Бастилии. Подробнее.

22 апреля 1500 года первые европейцы достигли берегов Бразилии. Это была экспедиция во главе с 32-летним португальцем Педру Альваришем Кабралом. Подробнее.

22 апреля 1915 года немецкая армия во время Первой мировой войны совершила массированную газовую атаку на бельгийский город Ипр. Подробнее.

22 апреля 1918 года армия УНР освободила Крым от большевиков. Операцией командовал полковник Петр Болбочан. Подробнее.

22 апреля 1943 года швейцарский химик Альберт Хофман впервые сообщил о галлюциногенных свойствах синтезированного им вещества – ЛСД. Его действие Хофман описал очень четко, ведь прежде испытал на себе. Подробнее.

22 апреля 1970 года в США впервые в мире отпраздновали День Земли. Инициатором акции стал американский политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон. Подробнее.

22 апреля 1972 года на берег острова Хейман вблизи Австралии сошла удивительная пара авантюристов – Джон Фэрфакс и Сильвия Кук. Перед этим они вдвоем на гребной лодке преодолели Тихий океан. Они гребли из самого Сан-Франциско 363 дня и стали первыми людьми в мире, которым удалось такое путешествие. Сильвия Кук еще и стала первой женщиной, преодолевшей на лодке любой океан.

Ключевым лицом этого события, безусловно, был его вдохновитель Фэрфакс – человек со столь яркой биографией, что о нем можно писать романы. Еще 13-летним парнем он покинул дом матери в Аргентине, чтобы жить в джунглях «как Тарзан». Выживал, полагаясь на охоту и обмен шкурами с местными крестьянами. Далее в его биографии было пиратство и управление норковой фермой. В 1959 году Фэрфакс, не имея денег, решил добраться из Нью-Йорка до Аргентины на велосипеде. И добрался – правда для начала в Гватемалу, а оттуда уже автостопом в Панаму. В Панаме он, мягко говоря, задержался — на три года, когда занимался контрабандой. А затем прибыл домой в Аргентину верхом на коне. В течение жизни этот авантюрист мечтал преодолеть океан своими силами. Он читал о гребле через Атлантический океан — такие путешествия и до этого совершали искатели приключений, но, конечно, командами. Годы подготовки и обучения у пиратов не прошли даром: в 1969-м он все же стал первым человеком, самостоятельно преодолевшим Атлантику на гребной лодке. То путешествие длилось 180 дней. И именно во время подготовки к нему Фэрфакс познакомился с Сильвией Кук, которая в дальнейшем составила ему компанию в еще более рискованном предприятии.

Фэрфакс в 1967-м приехал в Великобританию с 300 фунтами стерлингов в кармане, чтобы собрать деньги на путешествие через океан. И в поисках спонсора разместил объявление в газете.

«Я только что расторгла неудачный брак, — вспоминала те события в 2012 году 73-летняя Кук в интервью изданию «The Telegraph». — Работала секретарем и участвовала в соревнованиях по гребле. Мне хотелось чем-нибудь увлечься. Я даже никогда не была вне Англии. Поэтому я ответила, что у меня нет денег, но могу ли я помочь? Джонни пришел ко мне на встречу».

Конечно, дело не обошлось без романтического увлечения. Они встречались – настолько, насколько возможно встречаться с человеком, который постоянно «в полете». А когда Фэрфакс заявил, что хочет пересечь Тихий океан, влюбленная женщина согласилась на это безумие. Вдвоем они отправились из Сан-Франциско на специально сконструированной для них гребной лодке «Британия ІІ».

«Они пережили нападения акул, циклон, сломанный руль и выбрасывание на коралловый риф, а также резкие встречи с жителями тихоокеанских островов, которые были шокированы ее скудным купальным костюмом», — пишет The Telegraph.

Последние сотни миль до Австралии Сильвия гребла сама, ведь руку Джона серьезно ранила акула, когда он пытался ловить рыбу. Несмотря на это, они добрались до острова Хейман. А вот до церкви или мэрии так и не дошли. Он хотел свободных отношений, она мечтала о детях. Сильвия впоследствии вернулась в Англию, вышла замуж и родила сына. А Фэрфакс написал о своем личном и их совместном путешествии книги, которые были популярны в 1970-х годах. Он и дальше не останавливался в своих увлечениях и совершил еще ряд путешествий, в том числе — в джунгли Амазонки. Несмотря на то, что жить вместе им так и не было суждено, они общались до самой смерти Джона. Он ушел в 2012 году, в 74 года.

Церковный праздник 22 апреля

22 апреля — Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери. Чтят память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 апреля утром туман, то год будет урожайным.

Если одуванчики цветут, то холодов больше не будет.

Если в этот день рано поют петухи, то погода будет дождливой и ветреной.

Что нельзя делать 22 апреля

Нельзя ругаться и ссориться.

Не стоит ходить по траве босиком.

Запрещено злоупотреблять спиртными напитками.