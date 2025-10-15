Сьогодні 15 жовтня 2025: яке свято та день в історії

15 жовтня 2003 року Китай став третьою країною у світі, яка відправила людину в космос. У 1970-му в СРСР громадяни захопили літак, щоб вирватися за “залізну завісу” – і вирвалися. У 1959-му агент КДБ убив Степана Бандеру. У 1946-му за дві години до страти отруївся Герман Герінг. У 1917-му розстріляли Мата Харі. У 1894-му почалася так звана “справа Дрейфуса”. У 1815-му почалося заслання Наполеона на острові Святої Єлени. У 1581-му відбулася перша публічна балетна вистава.

Свята та пам’ятні дати 15 жовтня

15 жовтня – Міжнародний день білої тростини та Міжнародний день сільських жінок.

Також сьогодні: День втраченої дитини, Всесвітній день миття рук, Всесвітній день боротьби з раком грудей, Європейський день здоров’я молочної залози.

У третю середу жовтня відзначають: Всесвітній день гідності, Міжнародний день займенників, День “Любіть своє тіло”.

<br />

15 жовтня в історії

15 жовтня 1581 року відбулася перша публічна балетна вистава – “Ballet Comique de la Reine” (“Комедійний балет королеви”). Докладніше.

15 жовтня 1815 року почалося заслання Наполеона Бонапарта на острові Святої Єлени. Докладніше.

15 жовтня 1894 року почалося “справа Дрейфуса”, яка на довгі роки розколола та дестабілізувала французьке суспільство. Докладніше.

15 жовтня 1917 року за шпигунство на користь Німеччини розстріляли голландську танцівницю Мата Харі (Маргариту Целле).

15 жовтня 1946 року за кілька годин до страти отруївся “другий нацист після Гітлера” – рейхсміністр авіації та головнокомандувач Люфтваффе Герман Герінг. Він був “головним обвинуваченим” на Нюрнберзькому процесі. Докладніше.

15 жовтня 1960 року народився відомий Євген Комаровський – харківський педіатр, автор популярних книг та відеопрограм.

15 жовтня 1959 року агент КДБ у Мюнхені вбив голову керівництва ОУН Степана Бандеру. Докладніше.

15 жовтня 1970 року відбувся перший у СРСР резонансний (і успішний) випадок захоплення літака з метою вирватися за “залізну завісу”. Докладніше.

15 жовтня 1990 року під час “Революції на граніті” одного з її лідерів – голову Київської організації Української студентської спілки (УСС) Олеся Донія допустили виступити із трибуни Верховної Ради. Докладніше.

15 жовтня 2003 року Китай став третьою країною у світі (після СРСР та США), яка відправила людину в космос. Цього дня вийшов на орбіту космічний корабель “Шеньчжоу-5” з астронавтом Ян Лівеєм на борту.

Сама китайська пілотована космічна програма стартувала в 1992 році, її максимально тримали в таємниці. Першим астронавтом став 38-річний підполковник народно-визвольної армії КНР, пілот винищувача. Станом на жовтень 2025 року це останній випадок в історії дослідження людиною космосу, коли на орбіту відправили одного космонавта для виконання поодинокої місії. Корабель “Шеньчжоу-5” здійснив 14 обертів навколо Землі. Астронавт пробув поза рідною планетою близько 20 годин. Про реалізацію своєї пілотованої космічної програми Китай офіційно заявив лише після успішного приземлення Ян Лівея.

Церковне свято 15 жовтня

15 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять преподобного Єфимія Нового, Солунського. Докладніше.

Народні прикмети

Холодний вітер та закрите хмарами небо віщують сувору зиму.

Якщо навколо місяця білі кола — чекайте на мороз.

Кішка п’є багато води — до погіршення погоди.

Що не можна робити 15 жовтня

Не варто ходити в ліс поодинці, оскільки можна зустріти агресивних лісових тварин.

Не слід пити воду з криниці та джерел без кип’ятіння.

Розтоплену піч не можна залишати без нагляду, щоб не сталося пожежі.