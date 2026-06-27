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Сжечь живьем женщину хотел мужчина на Харьковщине

Происшествия 13:35   27.06.2026
Оксана Якушко
Сжечь живьем женщину хотел мужчина на Харьковщине

После ссоры мужчина облил родственницу жены бензином и пытался поджечь в одном из сел Чугуевского района, сообщает Нацполиция.

Происшествие произошло в начале июня. Супруги поссорились, и жена пошла в дом своей родственницы, надеясь избежать дальнейшего разрастания конфликта. Но ее муж пришел вслед за нею, чтобы продолжить выяснить отношения.

Злоумышленник облил легковоспламеняющимся веществом родственницу жены, достал спички и начал угрожать поджечь ее. Потерпевшая не растерялась, оттолкнула нападающего и вытолкала его из дома.

На месте происшествия полицейские обнаружили пластиковую бутылку с остатками горючего.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в угрозе убийством.

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Автор: Оксана Якушко

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Сжечь живьем женщину хотел мужчина на Харьковщине
27.06.2026, 13:35

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 13:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ссоры мужчина облил родственницу жены бензином и пытался поджечь в одном из сел Чугуевского района, сообщает Нацполиция.".