Сжечь живьем женщину хотел мужчина на Харьковщине

После ссоры мужчина облил родственницу жены бензином и пытался поджечь в одном из сел Чугуевского района, сообщает Нацполиция.

Происшествие произошло в начале июня. Супруги поссорились, и жена пошла в дом своей родственницы, надеясь избежать дальнейшего разрастания конфликта. Но ее муж пришел вслед за нею, чтобы продолжить выяснить отношения.

Злоумышленник облил легковоспламеняющимся веществом родственницу жены, достал спички и начал угрожать поджечь ее. Потерпевшая не растерялась, оттолкнула нападающего и вытолкала его из дома.

На месте происшествия полицейские обнаружили пластиковую бутылку с остатками горючего.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в угрозе убийством.