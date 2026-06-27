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Спалити живцем жінку хотів чоловік на Харківщині

Події 13:35   27.06.2026
Оксана Якушко
Спалити живцем жінку хотів чоловік на Харківщині

Після сварки чоловік облив родичку дружини бензином та намагався підпалити в одному із сіл Чугуївського району, повідомляє Нацполіція.

Надзвичайна подія сталася на початку червня. Подружжя посварилося, тож дружина пішла до будинку своєї родички, сподіваючись уникнути подальшого розростання конфлікту. Але її чоловік прийшов слідом, щоб продовжити з’ясувати стосунки.

Зловмисник облив легкозаймистою речовиною родичку дружини, дістав сірники та почав погрожувати підпалити жінку. Потерпіла не розгубилася, відштовхнула нападника та виштовхала його за будинку.

На місці події поліціянти знайшли пластикову пляшку із залишками пального.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у погрозі вбивством.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 13:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після сварки чоловік облив родичку дружини бензином та намагався підпалити в одному із сіл Чугуївського району, повідомляє Нацполіція.".