Якою буде погода в Харкові та області в травні: прогноз синоптиків

У травні на Харківщині прогнозують температуру повітря вищу, ніж в середньому. А от опадів має випасти в межах норми.

За даними Регіонального центру із гідрометеорології, починаючи з другої половини травня цей місяць можна віднести до літнього періоду. В середньому, температура повітря становить 15 – 16 градусів тепла. А от цього року синоптики очікують в травні +17,4 градуса.

Зазвичай, в останній місяць весни випадає 52 – 63 мм опадів. Кількість таких днів 10 – 11, переважають дощі з грозами. За даними синоптиків, у цей травень кількість опадів передбачається 56 мм, що у межах норми.