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Якою буде погода в Харкові та області в травні: прогноз синоптиків

Суспільство 11:43   29.04.2024
Вікторія Яковенко
Якою буде погода в Харкові та області в травні: прогноз синоптиків Фото: Василь Голосний

У травні на Харківщині прогнозують температуру повітря вищу, ніж в середньому. А от опадів має випасти в межах норми.

За даними Регіонального центру із гідрометеорології, починаючи з другої половини травня цей місяць можна віднести до літнього періоду. В середньому, температура повітря становить 15 – 16 градусів тепла. А от цього року синоптики очікують в травні +17,4 градуса.

Зазвичай, в останній місяць весни випадає  52 – 63 мм опадів. Кількість таких днів 10 – 11,  переважають дощі з грозами. За даними синоптиків, у цей травень кількість опадів передбачається 56 мм, що у межах норми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 11:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У травні на Харківщині прогнозують температуру повітря вищу, ніж в середньому. А от опадів має випасти в межах норми.".