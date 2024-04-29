Якою буде погода в Харкові та області в травні: прогноз синоптиків
Фото: Василь Голосний
У травні на Харківщині прогнозують температуру повітря вищу, ніж в середньому. А от опадів має випасти в межах норми.
За даними Регіонального центру із гідрометеорології, починаючи з другої половини травня цей місяць можна віднести до літнього періоду. В середньому, температура повітря становить 15 – 16 градусів тепла. А от цього року синоптики очікують в травні +17,4 градуса.
Зазвичай, в останній місяць весни випадає 52 – 63 мм опадів. Кількість таких днів 10 – 11, переважають дощі з грозами. За даними синоптиків, у цей травень кількість опадів передбачається 56 мм, що у межах норми.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 11:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У травні на Харківщині прогнозують температуру повітря вищу, ніж в середньому. А от опадів має випасти в межах норми.".