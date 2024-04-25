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Буде гроза: завтра у Харкові та області очікується небезпечна погода

Погода 13:15   25.04.2024
Вікторія Яковенко
Буде гроза: завтра у Харкові та області очікується небезпечна погода

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 26 квітня.

«26 квітня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 26 квітня.".