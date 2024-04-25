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Будет гроза: завтра в Харькове и области ожидается опасная погода

Погода 13:15   25.04.2024
Виктория Яковенко
Будет гроза: завтра в Харькове и области ожидается опасная погода Фото: МГ «Объектив»

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 26 апреля.

«26 апреля по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 26 апреля.".