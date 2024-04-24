Дожди и грозы. Какой будет погода 25 апреля в Харькове и области
Фото: Василий Голосной
Прогноз погоды на завтра, 25 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В области. Небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза. 🌧⚡️
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° тепла, днем 22 — 27°.
В Харькове. Небольшой кратковременный дождь.🌧
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 12° тепла, днем 23 — 25°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 20:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".