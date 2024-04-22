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Какая погода ожидается в Харькове и области 23 апреля — прогноз

Общество 22:13   22.04.2024
Елена Нагорная
Какая погода ожидается в Харькове и области 23 апреля — прогноз Фото: Василий Голосный

Во вторник, 23 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами с грозой. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем — от 13 до 18.

Ветер ночью переменных направлений — 3 — 8 м/с, днем северо-западный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 22:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 23 апреля, в Харькове и области — переменная облачность".