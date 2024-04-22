Какая погода ожидается в Харькове и области 23 апреля — прогноз

Во вторник, 23 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами с грозой. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем — от 13 до 18.

Ветер ночью переменных направлений — 3 — 8 м/с, днем северо-западный — 5 — 10 м/с.