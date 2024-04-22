Яка погода очікується в Харкові та області 23 квітня – прогноз

У вівторок, 23 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями з грозою. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 тепла, вдень – від 13 до 18.

Вітер вночі змінних напрямків – 3 – 8 м/с, вдень північно-західний – 5 – 10 м/с.