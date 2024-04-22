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Яка погода очікується в Харкові та області 23 квітня – прогноз

Суспільство 22:13   22.04.2024
Олена Нагорна
Яка погода очікується в Харкові та області 23 квітня – прогноз Фото: Василь Голосний

У вівторок, 23 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями з грозою. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 тепла, вдень – від 13 до 18.

Вітер вночі змінних напрямків – 3 – 8 м/с, вдень північно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 22:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 23 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність".